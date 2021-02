Ook bij laag leenbedrag al controle kredietwaardigheid

Consumenten die een bedrag vanaf 250 euro lenen, of een product van die waarde op de pof kopen, worden binnenkort gecontroleerd op kredietwaardigheid. Er wordt gekeken of ze dat bedrag wel goed kunnen aflossen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verlaagt daartoe het zogenoemde grensbedrag, dat eerst op 1000 euro lag.

Hij wil daarmee extra schulden voorkomen. Vooral in de coronacrisis is het kopen bij postorderbedrijven en webwinkels populair geworden. Bijvoorbeeld elektronicaproducten kunnen vaak worden afbetaald. Consumenten betalen dan maandelijks een klein bedrag. Maar uit onderzoek blijkt dat veel van dit soort leningen jaren later nog niet zijn afbetaald. En in veel gevallen gaat het om kleine kredieten.

Om te voorkomen dat Nederlanders met te veel gemak tal van producten op de pof kopen, wil Hoekstra de drempel verhogen. Daarom komt er vanaf een veel lager bedrag een ‘verificatieplicht’: kredietverstrekkers moeten de financiële situatie van consumenten onder de loep nemen om te kijken of ze de schuld makkelijk kunnen aflossen.

Hoekstra verlaagde eerder al de maximale rente op dit soort kredieten, en op rood staan bij de bank, van 14 naar 10 procent. Die maatregel in verband met de coronacrisis wordt verlengd tot 1 september.

Het is aan een volgend kabinet om een besluit te nemen over de rente op lange termijn. Wel heeft de minister onderzoek laten doen naar de effecten van het verlagen van de rente. Voor sommige kredietverstrekkers leidt het lagere maximum in sommige gevallen tot verlies. ‘Op basis van het onderzoek blijkt niet onomstotelijk bij welk percentage de juiste balans tussen gewenste en ongewenste effecten gevonden is”, concludeert Hoekstra.