Hof legt acht jaar cel en tbs op voor poging gezinsmoord

Een 33-jarige man uit Eindhoven, die zichzelf en zijn kinderen wilde ombrengen, is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. In november vorig jaar stak hij zijn huis in brand om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie zoons van 9, 4 en 3 jaar oud. De poging mislukte, ze werden gered door de brandweer.