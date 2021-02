‘Microsoft heeft Pinterest benaderd voor overname’

Softwareconcern Microsoft heeft in de afgelopen maanden digitaal prikbord Pinterest benaderd voor een overname ter waarde van 51 miljard dollar. Dat zeggen bronnen tegen zakenkrant Financial Times.

Volgens de ingewijden worden momenteel geen actieve overnamegesprekken gevoerd tussen de bedrijven. Het aandeel Pinterest, dat in april 2019 naar de beurs in New York ging, is tijdens de coronapandemie met meer dan 600 procent gestegen, geholpen door meer gebruikers en hogere inkomsten uit advertenties. In het verleden heeft Pinterest aangegeven graag een zelfstandig bedrijf te willen blijven.

Met een prijs van 51 miljard dollar zou het de grootste overname ooit zijn voor Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft de afgelopen jaren al meerdere grote overnames gedaan. In 2016 nam Microsoft nog de zakelijke netwerksite LinkedIn over voor 26 miljard dollar.