‘Lastig voor scholen om te werken met kleine groepjes’

Het kost scholen moeite om met kleine groepjes te werken. Dat concludeert de Algemene Vereniging Schoolleiders na een peiling onder duizend basisschooldirecteuren. De scholen kregen bij de heropening het advies om met kleine groepjes of halve klassen te werken om te voorkomen dat een hele klas in quarantaine moet na een coronabesmetting bij een leerling.

Volgens het onderzoek lukt dit op 59 procent van de scholen niet. In totaal 30 procent geeft aan dat het enigszins lukt, voor 7 procent werkt dit prima.

Ook dragen kinderen uit de groepen 7 en 8 niet op alle scholen mondkapjes. Dat gebeurt volgens het onderzoek op 53 procent van de scholen, waarvan de meerderheid (49 procent) alleen in de gang en een kleine groep (4 procent) dat ook in de klas doet. Op bijna de helft van de scholen worden door leerlingen helemaal geen mondkapjes gedragen. Op 66 procent van de scholen dragen leerkrachten een mondkapje, van wie ruim de helft alleen in de gang.

Volgens het onderzoek ging maandag bijna de helft van de scholen open, een groot deel (47 procent) volgde een dag later. Veel scholen bleven maandag nog dicht vanwege de sneeuw. Vanaf woensdag waren bijna alle scholen weer open, slechts 0,3 procent van de scholen is nog dicht. ‘Het is prijzenswaardig dat zoveel schoolleiders de deuren hebben geopend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Vorige week gaf een meerderheid van de schoolleiders aan in het belang van de leerling de scholen te openen, maar in het belang van de leraren nog wat zorgen te hebben. ‘We zien dat scholen het in het belang van de leerlingen het gewoon zijn gaan doen. Dat is top, maar vraagt van de politiek wel stappen om het zo veilig mogelijk te maken.’

Op de meeste scholen (52 procent) is zo’n 2 procent van de leerlingen niet op school vanwege coronagerelateerde redenen. Op 98,4 procent van de scholen zijn alle leerlingen in beeld. Slechts 1,6 procent mist nog één of meerdere leerlingen, gemiddeld 1,9 leerlingen.