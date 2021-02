Rode Kruis: ga goed voorbereid het ijs op

Volgens het Rode Kruis zijn veelvoorkomende schaatsletsels een botbreuk, hoofdletsel, een schaats over de hand, door het ijs zakken of onderkoeling. Voor dat laatste zijn ouderen en jonge kinderen extra gevoelig. Signalen van onderkoeling zijn oncontroleerbaar rillen, een huid die bleek wordt, en soms blauwe lippen of vingers. Het is dan belangrijk om snel naar een warmere omgeving te gaan.

Iemand die ernstig onderkoeld is, stopt met rillen en klappertanden. Het bewustzijn daalt en de ademhaling wordt langzamer. In dat geval moet er direct 112 worden gebeld, en gezorgd worden voor droge kleding, dekens en beschutting. Ook raadt het Rode Kruis aan 112 te bellen als iemand door het ijs is gezakt, kopje onder is gegaan, of last heeft van een hevige bloeding, botbreuk of verlies van bewustzijn.