Andere wensouders krijgen alle ruimte

Weer is er kritiek op de overheid. Nu niet om de ellende van de gaswinning in Groningen, of om de Toeslagenaffaire, maar om het wegkijken bij misstanden bij adopties uit het buitenland. De kritiek is niet mals, en adoptie van buitenlandse kinderen is per direct gestopt. De verontwaardiging is terecht groot. Er zijn veel slachtoffers: adoptiekinderen, ouders in het land van herkomst en, ook niet te vergeten, adoptieouders in Nederland, die te goeder trouw en vanuit vaak (christelijke) naastenliefde gehandeld hebben.