Kabinet gaat OMT geen advies vragen over de verkiezingen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) niet vragen om een advies over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. "Dat gaan we niet vragen", zei premier Mark Rutte woensdag in het televisieprogramma Op1.

In NRC Handelsblad laten leden van het OMT weten bezorgd te zijn over de verkiezingen van medio maart. Die vinden mogelijk plaats in een derde golf. Verschillende leden pleiten ervoor om de potentiële gevolgen door te laten rekenen.

Het kabinet maar ook de Tweede Kamer ziet er niets in om de verkiezingen uit te stellen. "We doen er alles aan om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Het is gewoon belangrijk dat de democratie goed kan functioneren", zei de premier.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) die verantwoordelijk is voor de verkiezingen, liet eerder weten dat de stembusgang op het laatste moment nog kan worden afgeblazen als de risico's te groot worden. Eind deze maand geeft ze de Kamer een update over de stand van zaken rond de verkiezingen.