Twitter straalt op Wall Street

Het aandeel Twitter was woensdag een duidelijke stijger op Wall Street. Het socialemediabedrijf werd door beleggers beloond voor zijn handelsupdate. Daaruit kwam naar voren dat Twitter in coronajaar 2020 flink aan klantenbinding heeft gedaan met een stevige toename van het aantal gebruikers. Tegenover de koerssprong van Twitter stonden verliezen van grote techbedrijven als Apple, Tesla en Amazon.

Twitter ging de handel uit met een winst van dik 13 procent. Apple en Amazon verloren tot 0,6 procent. Tesla speelde dik 5 procent kwijt. Die verliezen drukten op de graadmeters. De leidende Dow-Jonesindex wist nog net een winst vast te houden en sloot 0,2 procent hoger op 31.437,80 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 3909,88 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 13.972,53 punten.

Beleggers verwerkten ook opmerkingen van Jerome Powell. Volgens het hoofd van de Federal Reserve is de Amerikaanse banenmarkt nog ver verwijderd van een volledig herstel van de crisis. Hij wees erop dat de werkgelegenheid in de VS vorige maand 10 miljoen banen onder het niveau van een jaar eerder lag. Om banen te creëren en te behouden is volgens hem meer monetaire ondersteuning nodig. Verder was de blik gericht op de impeachmentprocedure tegen oud-president Donald Trump.

Coca-Cola

Ook ging de aandacht ook uit naar Coca-Cola dat een eerder winstje kwijtspeelde en 0,2 procent verloor. Uit de resultaten van het bedrijf kwam naar voren dat er vanwege de coronacrisis minder frisdrank was verkocht. Onder andere de sluiting van de horeca en het afgelasten en schrappen van evenementen pakten voor het bedrijf negatief uit.

Ook General Motors (min 2,1 procent) gaf een kijkje in de boeken. De automaker verwacht dat het chiptekort, waar de autosector in zijn geheel mee kampt, negatief zal doorwerken op de resultaten. GM rekent op een operationele winst die door de chipproblematiek 1,5 miljard tot 2 miljard dollar lager zal uitvallen. Door het onderdelentekort liggen fabrieken noodgedwongen stil. Ook van branchegenoot Ford (min 1,4 procent) is bekend dat het met tekorten kampt.

Mattel

Speelgoedmaker Mattel deed in de afgelopen periode, met ook de feestdagen, goede zaken met de verkoop van bijvoorbeeld Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes. Het aandeel verloor evenwel dik 2 procent.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegen 1,2130 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 58,65 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 61,26 dollar.