Aanklager: Trump was ‘chef ophitser’ van Capitoolbestorming

Voormalig president Trump was ‘chef ophitser’ van de mensen die vorige maand het Amerikaanse parlement bestormden. Dat betoogde afgevaardigde Jamie Raskin, het hoofd van het aanklagersteam, tijdens de tweede dag van het impeachmentproces tegen Trump. Dinsdag besloot een meerderheid van de Senaat dat het proces tegen hem grondwettelijk is.

‘Hij moet veroordeeld worden”, zei Raskin tegen de senatoren. De meute werd volgens hem tot de opstand aangezet door Trump. ‘Ze deden het voor hem en zagen het als hun patriottische plicht”, aldus mede-aanklager Joe Neguse.

Het team van aanklagers zal urenlang bewijzen aandragen waaruit moet blijken dat Trump tot de opstand heeft aangezet en geen ‘onschuldige omstander’ was. En toen de bestorming in geweld ontaardde en de meute het parlement binnendrong verzuimde Trump zijn plicht als opperbevelhebber om het geweld te stoppen, betoogde Raskin.

Ongeldig argument

Trump had in een toespraak opgeroepen tot protest tegen de ‘gestolen verkiezingen”. Hij riep aanhangers op te vechten tegen de vermeende diefstal, want ‘anders zul je geen land meer hebben”. ‘We zullen nooit opgeven”, zei Trump.

Het argument van vrijheid van meningsuiting dat zijn advocaten hebben aangedragen is volgens Raskin ongeldig. ‘Hij heeft geen geloofwaardige grondwettelijke verdediging”, concludeerde hij.

Na de Democratische aanklagers komen de advocaten van Trump aan het woord.