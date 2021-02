Ook onderzoek door justitie naar Trumps beïnvloeding verkiezingen

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is een onderzoek begonnen naar voormalig president Trump wegens mogelijke beïnvloeding van de verkiezingsuitslag. Onlangs had ook al de hoogste verkiezingsfunctionaris van Georgia, Brad Raffensperger, een onderzoek geopend.

Trump probeerde de verkiezingsuitslag in de staat te laten wijzigen, om zo alsnog de overwinning van de presidentsverkiezingen op 3 november te kunnen claimen. Aanklagers in Georgia vragen overheidsfunctionarissen nu om alle documenten over de zaak te bewaren, meldt de krant The New York Times.

Trump zette Raffensperger in een telefoongesprek op 2 januari onder druk. Hij zou de topfunctionaris in het gesprek hebben opgedragen om ‘genoeg stemmen te vinden’ om zijn verkiezingsnederlaag in Georgia terug te draaien.

Volgens deskundigen heeft Trump mogelijk meerdere verkiezingswetten overtreden, waaronder samenzwering om verkiezingsfraude te plegen. Op deze overtredingen staan boetes en zelfs een gevangenisstraf.