Meer dan half miljoen coronadoden in Europese Unie

Enkele EU-lidstaten behoren tot de zwaarst getroffen landen ter wereld door de coronapandemie, die in de EU begin vorig jaar uitbrak in Italië. Maar recente trends wijzen op lichte verbeteringen in het blok van 27 landen. Zo daalt in de hele EU het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen en infecties. In de periode van 3 tot 9 februari registreerde de EU als geheel dagelijks gemiddeld 103.250 nieuwe infecties, 16 procent minder dan de week ervoor. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag was in die week 3137, of 7 procent minder.

Heel Europa, dus ook met de niet-EU-lidstaten, geldt met ruim 785.000 coronadoden als ‘s werelds zwaarst getroffen regio, gevolgd door Latijns-Amerika met het Caribisch gebied en de Verenigde Staten met Canada.