Al zeker 15 ijsbanen open, KNSB verwacht snel meer banen

Op zeker vijftien ijsbanen verspreid over Nederland kunnen schaatsliefhebbers woensdagmiddag al de ijzers onder binden. Dat zegt de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), die verwacht dat de komende dagen veel meer verenigingen hun banen schaatsklaar krijgen.

Onder meer in Doorn, Arnhem, Amersfoort, Ede en Zeist kunnen mensen al het ijs op. In het Friese Goutum en het Overijsselse Grambergen wordt volgens de KNSB hard gewerkt om de ijsbaan gereed te maken. De ijsverenigingen moeten zich aan de regels van de veiligheidsregio’s houden. Alle schaatsers blijven dus op 1,5 meter afstand van elkaar en alleen mensen onder de 18 jaar mogen in kleine groepjes op de baan. Verder zijn schaatswedstrijden verboden en blijven kleedkamers en kantines dicht. Een koek-en-zopietent, waar mensen buiten iets te eten en drinken afhalen, mag wel.

IJsbaan de Vooruitgang uit Ammerstol heeft een systeem ontwikkeld waarbij schaatsers hun ticket op tijdslot online kunnen reserveren. ‘Dat kan minimaal 32 uur van tevoren en vol is vol”, vertelt een bestuurslid van de Zuid-Hollandse vereniging, die woensdagochtend de baan opende. ‘De KNSB heeft uitgerekend dat er bij ons hooguit 150 personen tegelijk op de baan kunnen. Iedereen reserveert op een tijdslot van 1,5 uur.’

De KNSB vraagt schaatsers die voor natuurijs kiezen om dat zo veilig en dicht bij huis als mogelijk doen. ‘Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub.’