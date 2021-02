Protestleidster tegen Poolse abortuswet aangeklaagd

Lempart wordt aangeklaagd voor het beledigen van een ​​politieagent tijdens een demonstratie. Daarnaast zou ze verantwoordelijk zijn voor gezondheidsrisico’s door in een radio-interview op te roepen tot protesten, aldus een justitiewoordvoerder.

In Poolse steden wordt geregeld gedemonstreerd tegen de aangescherpte abortuswetgeving, hoewel de coronaregels grote bijeenkomsten verbieden. Recent kreeg Lempart volgens lokale media tijdens zo’n protest pepperspray in haar gezicht.

Abortuswet

In oktober oordeelde het Poolse constitutionele hof dat vrouwen geen abortus meer mogen ondergaan als het ongeboren kind ernstig is misvormd. Die aanscherping werd vorige maand officieel, waarna de protesten nieuw elan kregen.

De abortuswet in het katholieke land was al een van de strengste in Europa. De behandeling is alleen nog toegestaan als de geboorte de moeder in gevaar brengt of de zwangerschap een gevolg is van incest of verkrachting.