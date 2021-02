Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. In totaal zijn nu 1990 patiënten met Covid-19 opgenomen, 20 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 533 op de intensive care, een afname van 17 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1457 coronapatiënten, 3 minder dan een dag eerder.

Het is nog de vraag of de daling van opgenomen Covid-patiënten nog lang doorzet. Dinsdag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen af met 24, maar maandag was juist sprake van een toename met 54.