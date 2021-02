Chinese sonde aangekomen bij Mars

Ook China is erin geslaagd een sonde in een baan rond Mars te brengen. De Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) draait sinds woensdag rond de rode planeet, melden Chinese staatsmedia. Het vaartuig heeft in ongeveer 200 dagen sinds de lancering een afstand van 470 miljoen kilometer afgelegd.

China is het zesde land dat veilig de moeilijke oversteek naar Mars weet te maken. Eerder lukte dat de Sovjet-Unie/Rusland, de Verenigde Staten, Europa en India, en dinsdag ook de Verenigde Arabische Emiraten.

Vanuit zijn omloopbaan moet de Tianwen-1 de komende maanden een goede plek vinden om te landen. Dat gebeurt op zijn vroegst in mei. Na die landing moet een onbemand karretje tevoorschijn komen, dat op Mars moet gaan rondrijden. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen. Tot nu toe zijn alleen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten erin geslaagd een apparaat gecontroleerd op Mars te laten landen.

Rusland

Het is niet de eerste keer dat China naar Mars wil gaan. In 2011 begon het samen met Rusland aan een reis, maar de missie mislukte. Het vaartuig bleef hangen in zijn baan rond de aarde en kon niet beginnen aan de oversteek. Uiteindelijk verging het in de dampkring. China besloot om het dan maar zelf te doen en de uitkomst is de Tianwen-1.

Volgende week moet een rijdend Amerikaans laboratorium landen op Mars. Het karretje heeft de naam Perseverance (Volharding) gekregen. Het wordt de vijfde Amerikaanse verkenner op Mars, na de Sojourner, de Spirit, de Opportunity en de Curiosity. Verborgen in zijn laadruim zit de eerste buitenaardse helikopter, de Ingenuity. Die is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo.

Luchtdruk

Deze helikopter moet ongeveer vijf keer rondvliegen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. Het is vooral bedoeld om de technologie te testen. Als de Ingenuity werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen. De helikopter moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen.

De ruimtevaartuigen van China, de Emiraten en de Verenigde Staten zijn allemaal eind juli vorig jaar gelanceerd.