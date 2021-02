Russisch arrestatiebevel tegen bekende bondgenoot Navalni

De Russische autoriteiten maakten eerder al bekend dat Volkov wordt vervolgd omdat hij jongeren via sociale media heeft opgeroepen deel te nemen aan illegale protesten. Dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar. Een rechtbank in Moskou bevestigde dat het bekende oppositielid op een lijst met gezochte personen staat die wordt gebruikt in meerdere voormalige Sovjetstaten, maar niet in Litouwen.

Volkov heeft zijn landgenoten opgeroepen een lichtprotest te houden op Valentijnsdag tegen de straf van Navalni. Die werd eerder veroordeeld tot 3,5 jaar in een strafkolonie, waarvan hij twee jaar en acht maanden moet uitzitten. Volkov wil dat mensen zondag buiten hun woning met de zaklamp van hun mobiele telefoons schijnen. Ook opperde het oppositielid dat Russen kaarsen in de vorm van een hart kunnen neerzetten. Ze kunnen daar dan beelden van verspreiden via sociale media. De actie moet om 18.00 uur Nederlandse tijd beginnen en een kwartier duren.

Vrijgelaten

De oppositie wil dat Navalni wordt vrijgelaten en probeert met dergelijke acties druk uit te oefenen op de autoriteiten. De oproerpolitie kan volgens Volkov weinig beginnen tegen zo’n kort protest bij woningen. ‘Misschien lijkt het alsof die 15 minuten niets zullen veranderen, maar ze zullen alles veranderen”, schreef hij via berichtendienst Telegram.

De autoriteiten zijn niet te spreken over de acties van de oppositie. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei volgens persbureau TASS dat leden van het team van Navalni instructies krijgen van NAVO-landen. Oppositieleden kregen ook het verwijt dat ze ‘verraders’ zijn omdat ze hebben opgeroepen tot internationale sancties tegen topfiguren in hun thuisland.

Navalni kreeg de straf omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd wegens verduistering. Hij had zich bij de Russische autoriteiten moeten melden in de periode waarin hij in Duitsland herstelde van een vergiftiging met een zenuwgif.