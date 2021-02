Kamer steunt ‘met gemengde gevoelens’ vrouwenquotum

De wet regelt dat minstens een derde van van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw is. Iedere man die vertrekt moet vervangen worden door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Als toch een man wordt aangesteld, is die benoeming nietig. Ook moeten de ongeveer 5000 bv’s en nv’s die niet beursgenoteerd zijn aantonen hoe ze het aandeel vrouwen in de top verbeteren met behulp van een streefcijfer. Deze mogen zij zelf bepalen, maar ze moeten jaarlijks hun voortgang doorgeven aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Er wordt donderdag gestemd over de wet, maar ook regeringspartijen D66 en CDA zijn voor. Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) zei dat haar partij, die eerder tegen was, nu een ‘voortvarende’ invoering van de wet wil. Haar partijleider Wopke Hoekstra zei woensdag in de talkshow M dat ook hij anders is gaan denken over het vrouwenquotum. De PVV en VVD zijn tegen de wet.

Felle confrontatie

Het leidde tot een felle confrontatie tussen de VVD en de PvdA. Zohair El Yassini (VVD) hekelde eerdere ervaringen die hij met positieve discriminatie had, toen hij vanwege zijn Marokkaanse achternaam aan het werk kon bij een bedrijf. ‘Nog nooit heb ik me zo vernederd gevoeld.’ Hoewel de VVD volgens El Yassini lang gediscussieerd heeft over het vrouwenquotum, zegt hij dat de partij gelijke kansen niet wil afdwingen. ‘Als je stuurt op diversiteit, sneuvelen de gelijke kansen.’

Volgens Kirsten van den Hul (PvdA) is het niet realistisch wat de VVD wil. ‘De gelijke kansen zijn er niet en die zijn er nooit geweest. Als ik solliciteer op een baan, heb ik een kleinere kans dan iemand met gelijke of zelfs mindere papieren, puur en alleen op basis van mijn gender.’ Volgens haar komt ‘de beste persoon nu niet op de beste plek, er zijn obstakels en deze wet doorbreekt die.’