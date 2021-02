Mogelijk schikking tussen OM en Johan van Laarhoven

Het Nederlandse strafproces rond voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven begint niet eerder dan begin volgend jaar. Als het al zover komt, want de officier van justitie maakte woensdag in de rechtbank in Breda bekend dat het OM ‘in gesprek is met de verdediging”. Mogelijk stuurt het OM aan op een schikking met de verdachten rond de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company, al wilde de officier daar niets over toelichten.