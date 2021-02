LUMC: coronapatiënten herstellen ‘vrij goed’ na verblijf op ic

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen, herstellen over het algemeen ‘vrij goed”, ook na een verblijf op de intensive care. Tot die conclusie komen artsen van het academische ziekenhuis in een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf werden behandeld. Van deze patiënten lagen er 34 op de ic. In het onderzoek is gekeken hoe het zes weken na ontslag uit het ziekenhuis met de patiënten ging.