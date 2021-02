‘Briefstemmen voor iedereen met een verhoogd gezondheidsrisico’

Iedereen die vanwege een verhoogd gezondheidsrisico niet naar de stembus kan, zou per brief moeten kunnen stemmen. Dat vindt Ieder(in), de organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Op dit moment mogen alleen zeventigplussers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen vanwege het coronavirus. De Partij voor de Dieren heeft daarover een kort geding aangespannen, omdat zij dit discriminatie vinden.

‘Wij vinden het belangrijk dat alle Nederlanders hun democratische recht om zelf te stemmen kunnen uitvoeren. Dus ook de groep mensen met een hoog gezondheidsrisico”, vindt Ieder(in). Uit een onderzoek onder de achterban blijkt dat een deel van de mensen er niet van overtuigd is dat ze op het stembureau veilig kunnen stemmen. Briefstemmen wordt het meest genoemd als veilig alternatief.

De ouderenbond ANBO is blij dat zeventigplussers per brief mogen stemmen. ‘Mensen op hoge leeftijd zijn een kwetsbare groep en lopen meer risico op corona.’ Of de grens naar benden moet, is volgens ANBO aan de politiek. ‘Waar leg je dan de grens? Als iedereen per brief mag stemmen, krijg je heel andere verkiezingen.’

De rechtbank in Den Haag behandelt woensdag een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de leeftijdsgrens bij briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie als alleen zeventigplussers door de coronacrisis per brief mogen stemmen.