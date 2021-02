Verdachte explosie Poolse supermarkt Beverwijk vrijgelaten

De 19-jarige Rotterdammer die was aangehouden vanwege de explosie bij een Poolse supermarkt in Beverwijk is vrijgelaten. De officier van justitie ziet niet voldoende redenen om de man nog langer vast te houden. Volgens het Openbaar Ministerie blijft hij nog wel verdachte in de zaak.

De man werd op 29 januari aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie van 9 december. Bij de winkel in Beverwijk was in december zelfs twee keer een explosie. Ook in andere plaatsen waren bij Poolse supermarkten, die gerund worden door Iraakse Koerden, ontploffingen. Zoals in Aalsmeer en in Heeswijk-Dinther. Het is nog niet duidelijk of de verdachte ook iets te maken heeft met die explosies.