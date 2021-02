China trekt handen af van Hongkongers met twee paspoorten

Chinese consulaten staan niet langer landgenoten uit Hongkong bij als die ook een andere nationaliteit hebben. De regeringsleider in de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong, Carrie Lam, heeft dit bevestigd. De stap volgt op de start van een Brits programma om mensen uit Hongkong een kans te bieden zich blijvend in Groot-Brittannië te vestigen omdat de volksrepubliek China de autonomie van Hongkong feitelijk opheft en de oppositie er onderdrukt.

Basis voor het eind januari begonnen programma vormen reisdocumenten die Londen na de overdracht van de kroonkolonie aan China in 1997 hebben verstrekt. Het zijn Britse ‘Nationale Overzeese Paspoorten’ voor mensen die voor 1997 in Hongkong geboren zijn. Ze boden vrijwel uitsluitend de mogelijkheid tot 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk als toerist of bezoeker te verblijven.

Maar dat is met de nieuwe visumregeling eind januari veranderd tot grote ergernis van de Chinese autoriteiten. De ‘overzeese paspoorten’ zijn nu ook voor nakomelingen van de in Brits Hongkong geboren mensen of mensen die van hen afhankelijk zijn. Het paspoort geeft nu automatisch het recht in Groot-Brittannië te werken, wonen of studeren en biedt na vijf jaar vrijwel 100 procent kans op de Britse nationaliteit. Inmiddels hebben al 450.000 mensen in Hongkong zo’n paspoort en meer dan 5 van de 7,5 miljoen Hongkongers kunnen er aanspraak op maken.