Sociale huur wordt bereikbaarder in regio Amsterdam

In Amsterdam en veertien omliggende gemeenten gaat er iets veranderen in de toewijzing van sociale huurwoningen. Als het aan de gemeentebesturen ligt, krijgen mensen die dringend een woning nodig hebben en actief zoeken meer kans op een sociale huurwoning, ook al hebben ze nog niet zo’n lange inschrijfduur.

Nu wordt vooral toegewezen op basis van inschrijfduur. Maar daardoor hebben de mensen die zo’n woonruimte ineens hard nodig hebben, geregeld minder kans. In het nieuwe toewijzingssysteem is de inschrijfduur niet meer leidend, maar gaan ook ‘situatiepunten’ en ‘zoekpunten’ meetellen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. En situatiepunten ontstaan bijvoorbeeld bij gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben, en bij gezinnen met kinderen in een problematische situatie.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (wonen): ‘We hebben een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en daardoor ook een extreem lange wachtlijst. Daarom ben ik blij dat we met vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio afspraken hebben kunnen maken over een iets eerlijkere verdeling van de woningen. Met het nieuwe systeem hoeven inwoners die het hardst een woning nodig hebben, niet langer achteraan in de rij aan te aansluiten. Daarnaast blijven we ons natuurlijk hard inzetten om meer betaalbare woningen te krijgen.’

De colleges van burgemeester en wethouders van de vijftien gemeenten leggen het plan de komende tijd voor aan hun gemeenteraden. Ze hopen dat het media 2022 kan ingaan. Vanwege grote schaarste moeten mensen in de regio Amsterdam gemiddeld meer dan tien jaar wachten op een sociale huurwoning.