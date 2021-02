Stukje beton valt van parkeergarage Eindhoven Airport

De parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport is woensdagochtend afgesloten nadat er een stukje beton omlaag was gekomen. Ook de inpandige McDonald’s is uit voorzorg afgesloten, zei een woordvoerder van het vliegveld na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om dezelfde parkeergarage waarvan in 2017 een deel van de vloer instortte.

Nu gaat het om een stuk beton ter grootte van iets minder dan een halve vierkante meter dat afkomstig is van een plafond tussen de begane grond en eerste verdieping, aldus de woordvoerder. Momenteel wordt bekeken wat er is gebeurd en wat de oorzaak is. Naar verwachting bestaat daarover woensdag rond de middag meer duidelijkheid en kunnen de afsluitlinten daarna weer weg, zei de woordvoerder.

Woensdag is op Eindhoven Airport geen vliegverkeer. De sluiting van de garage levert zodoende geen problemen op.

Tijdens de instorting in 2017 was de parkeergarage nog in aanbouw. De parkeergarage ging op 1 oktober 2019 open.