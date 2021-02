Herdenking bombardement Nijmegen zonder publiek

De herdenking van het bombardement op Nijmegen in februari 1944 zal op 22 februari voor het eerst zonder publiek plaatshebben. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen overlevenden, nabestaanden of andere belangstellenden bij de anders drukbezochte herdenking zijn, aldus de gemeente Nijmegen.

Op 22 februari 1944 kwamen meer dan achthonderd mensen om het leven toen een bombardement de binnenstad van Nijmegen trof. Duizenden mensen raakten gewond. Het historische centrum werd verwoest. De bommen waren op de verkeerde plek afgeworpen door de geallieerde bevrijders.

Er is op 22 februari wel een plechtigheid, die via sociale media en de lokale zender RN7 te volgen is. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie houdt namens de ministerraad een toespraak, net als Steven Butler, vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade. Om 13.28 uur worden alle kerkklokken in Nijmegen geluid, waarna burgemeester Hubert Bruls namens iedereen een krans bij het monument legt.