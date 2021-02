Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door

In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek. ‘Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk.’

Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar, vanwege de onzekere situatie en het feit dat er onvoldoende zicht is op de mogelijkheden en maatregelen op 23 april. ‘Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk”, aldus de organisatie.