Aanboren nieuwe markten stuwt omzet Coolblue naar 2 miljard

Webwinkel Coolblue heeft vorig jaar voor circa 2 miljard euro aan spullen en diensten verkocht. Daarmee is de jaaromzet met meer dan een derde opgelopen. Coolblue profiteerde niet alleen van de toegenomen populariteit van onlineshoppen als gevolg van de coronapandemie, ook boorde de Rotterdamse onderneming diverse nieuwe markten aan.

Zo kunnen mensen inmiddels ook terecht bij Coolblue voor de verkoop en installatie van laadpalen. En voor zakelijke klanten introduceerde de retailer Thuiswerkwinkels. Dat is een dienst die een heel assortiment aan kantoorattributen biedt, waarmee werkgevers voor hun personeel thuiswerkplekken kunnen inrichten. In België en Nederland is dat al voor dan 48.000 medewerkers gedaan.

Dit alles leverde Coolblue ook meer winst op. Het bedrijfsresultaat steeg tot 114 miljoen euro, goed voor een toename van 66 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Hoeveel Coolblue hiervan netto overhield, kan het bedrijf evenwel nog niet aangeven.

Kleiner dan rivaal

Coolblue blijft volgens de cijfers overigens beduidend kleiner dan rivaal bol.com, wiens omzet in 2019 al op zo’n 2,8 miljard euro uitkwam. Maar het ontbreekt bij topman Pieter Zwart van Coolblue niet aan nieuwe uitbreidingsplannen. Hij wil in 2021 weer nieuwe winkels openen en doorbouwen als het gaat om de verkoop van laadpalen en zonnepanelen. Coolblue heeft nu nog vijftien fysieke winkels in Nederland en België.

Onlangs kondigde Zwart al aan dat zijn bedrijf naast elektronica en witgoed voortaan ook stroom en gas levert. Coolblue heeft hiervoor energieleverancier ServiceHouse overgenomen. Afgelopen jaar heeft de onderneming tevens de eigen infrastructuur flink uitgebreid. Zo opende de retailer winkels in Leiden, Hasselt en Brussel. Ook werd de eigen bezorgservice CoolblueFietst in meer steden actief. Daarnaast zette Coolblue de stap naar Duitsland en kwamen er meer dan 1500 medewerkers bij.