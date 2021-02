Republikeinse senatoren lijken niet overtuigd door aanklagers

Volgens senator Roger Wicker hebben de ‘Democraten een beter team gestuurd’ dan bij de vorige afzettingsprocedure van een jaar geleden tegen Trump. Ze zijn ‘zeer welbespraakt”. Maar van mening is hij niet veranderd, aldus de senator uit Mississippi.

Collega John Kennedy ziet weeffouten in de grondwet en Ron Johnson zet de hakken in het zand en wijst naar de andere kant van het politieke spectrum. ‘Is er iets dat de Democraten van gedachten zal doen veranderen? Waarschijnlijk niet.’

Motie

Senator Bil Cassidy uit Louisiana was wel onder de indruk van de presentatie met ‘zeer goede argumenten’ en wil de verdediging van Trump horen.

Eerder al stemde de Senaat over een motie van de Republikeinse senator Rand Paul die stelt dat vervolging van Trump ongrondwettelijk zou zijn. Die haalde het niet. Van de honderd senatoren stemden 55 tegen de motie, onder wie vijf Republikeinen. De overige 45 Republikeinen waren voor het stoppen van de vervolging.

Na het betoog van de verdediging van Trump op dinsdag over de grondwettigheid van het proces in de Senaat zal er een stemming plaatsvinden of het proces moet doorgaan. Een absolute meerderheid is nodig om het proces af te blazen of voort te zetten.