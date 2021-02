Weinig beweging op beurzen New York na opmars

De aandelenbeurzen in New York bleven dinsdag dicht bij huis, na de rally van de afgelopen handelsdagen. De aandacht van beleggers op Wall Street bleef uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington over het nieuwe coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar van president Joe Biden. Daarnaast werden onder meer kwartaalcijfers verwerkt van verschillende bedrijven.

De Dow-Jonesindex eindigde licht lager op 31.375,83 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3911,23 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 13.687,08 punten.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om het nieuwe hulppakket van Biden zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld.

EA

Computerspellenmaker Electronic Arts (EA), bekend van de FIFA-voetbalspellen, koopt branchegenoot Glu Mobile voor 2,1 miljard dollar. Glu Mobile maakte onder meer mobiele versies van Call of Duty-schietspellen, puzzelklassieker Lemmings en skateboardserie Tony Hawk. Het aandeel Glu Mobile sprong bijna 35 procent omhoog. EA won 2,6 procent.

De producent van computerspelletjes Take-Two Interactive Software ging juist 6 procent omlaag, na tegenvallende resultaten. Cosmeticabedrijf Coty leverde 15 procent in, eveneens door teleurstellende cijfers. Bandenfabrikant Goodyear Tire & Rubber wist beleggers wel te bekoren met de prestaties en werd 6 procent hoger gezet.

Eli Lilly

Farmaceut Eli Lilly stond ook in de belangstelling met een min van 2 procent. Financieel directeur Josh Smiley moet weg nadat een relatie op de werkvloer aan het licht was gekomen.

Autoconcern General Motors (GM) verloor 1,4 procent. GM verlengt de sluiting van drie fabrieken tot zeker medio maart vanwege het gebrek aan chips dat de auto-industrie wereldwijd raakt. Het gaat om fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Eerder was GM van plan de locaties een week te sluiten.

De euro was 1,2117 dollar waard, tegen 1,2101 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 58,40 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 61,20 dollar.