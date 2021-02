Biden heeft het te druk om impeachmentproces te volgen

‘We hebben al meer dan 450.000 mensen verloren en we gaan er nog veel meer verliezen als we niet snel handelen”, zei hij tegen journalisten. ‘Dat is mijn baan.’ De Senaat heeft zijn eigen taak, aldus Biden. ‘Ik weet zeker dat ze dat goed zullen doen. Dat is alles wat ik heb te zeggen over impeachment.’

De coronacrisis heeft veel Amerikanen werkloos gemaakt. Volgens Biden ‘gaan veel kinderen hongerig naar bed”. Hij had op 20 januari in zijn eerste tweet als president al beloofd dat hij Amerikaanse families ‘onmiddellijk’ te hulp zou schieten. Biden liet dinsdag weten dat de distributie van coronavaccins in zijn eerste drie weken bijna een derde sneller gaat. Het wekelijkse aantal doses dat het land ingaat is verhoogd naar elf miljoen. ‘We zullen niet rusten tot voor iedere Amerikaan vaccins beschikbaar zijn.’