Opnieuw problemen met ICT-systeem van de GGD

Er zijn opnieuw problemen met het ICT-systeem van de GGD. Dit keer gaat het om de beveiliging van coronatest.nl, de site waarop mensen een testafspraak kunnen maken of een uitslag van een coronatest kunnen vinden.

Om in te loggen op de site is een DigiD nodig. Volgens toezichthouder Logius voldoet het systeem op zes punten niet, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er is volgens de toezichthouder ‘geen sprake van een onveilige situatie”.