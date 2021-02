Athene rest van de maand in aangescherpte lockdown

Athene gaat vanaf donderdag in een aangescherpte lockdown in een poging de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. In de Griekse hoofdstad en de regio eromheen woont ongeveer de helft van de 11 miljoen Grieken.

Niet-essentiële winkels en scholen kunnen in ieder geval tot het einde van de maand niet open, zei premier Mitsotakis in een tv-toespraak na crisisberaad met ministers en gezondheidsexperts. In gebieden met veel infecties, waaronder Athene, gold al een avondklok vanaf 21.00 uur. Maar de druk op ziekenhuizen bleef toenemen.

Dinsdag werden 1526 nieuwe besmettingen gemeld, ruim dubbel zoveel als een dag eerder. De helft kwam uit Athene en de regio eromheen. De maatregelen kunnen de komende twee maanden versoepeld al naar gelang de cijfers verbeteren, aldus de premier. ‘We weten dat het vanaf april veel beter wordt”, verwees hij naar het vaccinatieprogramma.

Protestacties

Eind januari draaide de Griekse regering al een besluit terug om winkels, kappers, schoonheidssalons en garages weer open te laten gaan, waarmee de eerder versoepelde lockdown weer werd aangescherpt. Restaurants, waar alleen mag worden afgehaald, hebben voor woensdag protestacties aangekondigd.

In Griekenland zijn sinds het begin van de pandemie ruim 166.000 besmettingen vastgesteld, in verhouding minder dan de meeste andere Europese landen. Ook het aantal coronadoden, ruim 6000, is relatief laag. Het land heeft inmiddels ruim 400.000 mensen gevaccineerd.