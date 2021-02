Senaat steunt grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap

De Eerste Kamer steunt een grondwettelijk verbod op discriminatie wegens handicap of seksuele geaardheid. Het initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA kreeg de steun van 59 senatoren.

Omdat Artikel 1 van de Grondwet moet worden gewijzigd voor het voorstel, is een tweede lezing verplicht. Dan moet het zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer een tweederdemeerderheid krijgen.

Die lijkt er wel in te zitten. Vorig jaar schaarden zich nog 124 leden van de Tweede Kamer achter het initiatief van de drie partijen. Daar kan het pas opnieuw behandeld worden na nieuwe verkiezingen. Voor de Eerste Kamer is dat niet nodig.

De initiatiefnemers Vera Bergkamp (D66). Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) spreken van een ‘belangrijke stap’ om de rechten van gehandicapten, lesbiennes, homo’s en biseksuelen in de Grondwet vast te leggen.