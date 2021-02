Senaat stemt in met regels voor proces tegen Trump

Het proces begint met een debat van vier uur over de vraag of de procedure grondwettelijk is.

De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen vervolgens ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Het proces gaat ook in het weekeinde door.

Voor vragen van senatoren wordt vier uur uitgetrokken. Voor de slotpleidooien is ook vier uur per partij ingeruimd. Onduidelijk is of ook getuigen worden opgeroepen. Als dat wordt aangevraagd door een van beide partijen kan daar na een debat nog over worden gestemd.