Kamer steunt verlenging avondklok, maar vraagt om perspectief

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de verlenging van de avondklok, die het kabinet maandag bekendmaakte. Wel vragen verschillende partijen zich af wat er voor nodig is om de maatregel weer af te schaffen.

De avondklok zou woensdag aflopen maar het kabinet besloot hem te verlengen tot 2 maart. Wel is er op 23 februari een 'weegmoment' waarop wordt gekeken of de maatregel nog nodig is. Het kabinet volgt met de verlenging het advies van het OMT.

Van de coalitiepartijen twijfelde D66 het langst over de maatregel en Maarten Groothuizen wil van de regering weten waar er op 23 februari precies naar wordt gekeken. "Wanneer is er aanleiding om af te schalen? Hoe toetst het kabinet de criteria?", vroeg hij dinsdag in een debat in de Kamer. Ook Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie vraagt zich af "wat er precies nodig is om te beoordelen of de avondklok nog langer nodig is".

Effect onduidelijk

Ook de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid steunen de verlenging omdat het risico op fors meer coronabesmettingen in hun ogen anders te groot is. Net als Groothuizen en Van der Graaf is SP'er Maarten Hijink benieuwd welke criteria het kabinet hanteert. "Hoe voorkomen we dat we nog maanden met deze maatregel blijven zitten?"

PVV-leider Geert Wilders is en blijft fel tegen de avondklok. "Er is nul bewijs dat de avondklok werkt" om het aantal besmettingen terug te dringen, vindt hij. "Het is een slag in de lucht." Ook volgens de SGP is het effect onduidelijk. DENK vindt de avondklok "disproportioneel". Verder spraken de Partij voor de Dieren, FVD en Henk Krol zich uit tegen de verlenging.

Advies OMT

Volgens premier Mark Rutte is het "zeer verstandig" om de omstreden avondklok voort te zetten. "We kunnen niet zonder." Hoewel het effect nog niet wetenschappelijk is aangetoond, zijn er eerste signalen dat het werkt, zei hij. Het aantal contactmomenten neemt af sinds de invoering. Verder daalt het aantal ziekenhuisopnames. De avondklok zou tot een "zeer aanzienlijke" reductie van 10 procent leiden.

De situatie is "fragiel", aldus de premier. Zonder de avondklok en de beperking van het aantal bezoekers dat een huishouden mag ontvangen, dreigt het aantal besmettingen weer op te gaan lopen. Dat komt door de Britse variant van het coronavirus. Die is veel besmettelijker dan de klassieke versie. Vermoedelijk is twee derde van alle nieuwe besmettingen van de Britse variant.

Op 23 februari beslist het kabinet of de avondklok moet voortduren tot en met 2 maart. Welke beslissing het kabinet dan neemt hangt af van het advies van het OMT. Maar als de maatregel weinig effect blijkt te hebben of de besmettingscijfers zijn dusdanig gedaald, dan wordt het niet verlengd, zei Rutte. Maar met welke cijfers er wordt gestopt kon Rutte niet zeggen. "Dat kun je niet zo met een schaartje knippen."