President Biden ontvangt topbestuurders uit bedrijfsleven VS

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt dinsdag in het Witte Huis topbestuurders uit het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Er zal onder meer worden gepraat over het nieuwe coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar van Biden. Het gaat bijvoorbeeld om topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase en Doug McMillon van supermarktconcern Walmart.