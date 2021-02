Meer dan 3 miljoen coronabesmettingen in Spanje

Spanje is de grens van 3 miljoen coronabesmettingen gepasseerd. De gezondheidsautoriteiten in het land stelden het afgelopen etmaal 16.402 nieuwe gevallen vast.

De coronapandemie heeft Spanje zwaar getroffen. Van de EU-landen heeft alleen Frankrijk meer besmettingen gerapporteerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn het er al bijna 4 miljoen.

Het dodental door Covid-19 ligt in Spanje op ruim 62.000, volgens gegevens van de Johns Hopkins University. In Duitsland zijn het er iets meer. In het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk zijn veel meer slachtoffers gevallen.