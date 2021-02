Koning Willem-Alexander bedankt RIVM voor ‘gigantische inzet’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven bezocht. Hij dankte iedereen die betrokken is bij het RIVM voor hun ‘gigantische inzet’ onder vaak moeilijke omstandigheden. Dankzij het vaccin is er ‘licht aan het einde van de tunnel”, aldus de koning, maar de RIVM’ers moeten ervoor zorgen dat obstakels uit de weg worden geruimd.

De koning liet zich eerder op de dag ook bijpraten bij bezoeken aan de XL-vaccinatielocatie in Houten en het zogenoemde coronabedrijf van de GGD in de Utrechtse wijk Rijnsweerd. Bij elke stop kreeg de koning uitleg over verschillende onderdelen van de uitrol van de vaccinaties tegen het coronavirus.

In Houten sprak Willem-Alexander met mensen die vaccineren en met GGD-medewerkers die daarvoor worden opgeleid. De locatie heeft 24 ‘priklijnen’ waar - als er voldoende vaccins zijn - capaciteit is voor het inenten van 3000 mensen per dag.

Vaccinstrategie

In Rijnsweerd bezocht de koning ook een locatie van de GGD. Het coronabedrijf werd vorig jaar april ingericht en biedt inmiddels werk aan meer dan 2000 mensen, die onder meer afkomstig zijn uit bedrijfstakken die vanwege de coronapandemie stilstaan: horeca, cultuurwereld en evenementenbranche. ‘Het geeft een warm gevoel dat de koning zo’n belangstelling toont voor dit werk”, aldus directeur Jaap Donker van de Utrechtse GGD. Hij heeft inmiddels de ‘grootste’ start-up van de regio, maar hij verzekerde de koning dat deze start-up erop is gericht zichzelf weer onnodig te maken.

Het werkbezoek werd afgesloten bij het RIVM in Bilthoven met een rondleiding over het Logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinatie (LCC). Aansluitend nam Willem-Alexander deel aan videogesprekken waarin onder meer de vaccinatiestrategie, de samenwerking met de GGD en de opschaling van het vaccinatieprogramma werden besproken.

Ook Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima laten zich, als ze aan de beurt zijn, vaccineren tegen het coronavirus. Dat geldt ook voor prinses Beatrix, zo werd vorige maand duidelijk op de dag waarop ook Nederland begon met de vaccinatiecampagne. De eerste prik was volgens het koningspaar ‘een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis”, zo lieten Willem-Alexander en Máxima destijds weten via sociale media. ‘Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt! Nu is het van belang om samen vol te houden.’