Verkeer afgelopen zondag het rustigst sinds begin coronacrisis

Op de weg was het afgelopen zondag uitzonderlijk rustig, zelfs vergeleken met de stilste dagen van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor de bewegingen van 10.000 Nederlanders van 16 jaar of ouder bijhoudt met een app.

Nederlanders waren zondag gemiddeld nog geen vijf minuten onderweg met de auto. Dat is het laagste punt in een jaar, dat zich vanwege de coronacrisis al kenmerkt door stille wegen. Alleen de laatste zondag van maart - middenin de intelligente lockdown - komt hier nog enigszins in de buurt. Toen waren mensen tien minuten met de auto onderweg, nog steeds dubbel zo lang. Mensen stapten ook amper op de fiets, gemiddeld anderhalve minuut per persoon.

Wandelen in de sneeuw deden Nederlanders wel, gemiddeld 20 minuten. Daarmee is het de op vijf na populairste wandeldag in een jaar tijd. Onderzoeker Tineke School van het NVP ziet dat ‘veel mensen naar buiten zijn gegaan, maar daar niet heel lang zijn gebleven.’ Tussen 14.00 uur en 15.00 uur waren de meeste mensen op de been.