Kamer wil staatsbezoek koning aan Suriname

De diplomatie banden tussen beide landen worden sinds vorig jaar weer aangehaald na het vertrek van Desi Bouterse die tien jaar president was. Een staatsbezoek zou goed zijn om de relatie een verdere impuls te geven.

Dat bezoek van de koning zou volgens de motie moeten plaatsvinden in het kader van de viering van 46 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Dat wordt op 25 november in Suriname gevierd.

Laatste staatsbezoek was in 1978

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken was afgelopen november in Paramaribo voor de viering van Onafhankelijkheidsdag. Blok was de eerste Nederlandse minister die een bezoek aan Suriname bracht in tien jaar.

Het laatste staatsbezoek van het Koninklijk Huis aan de voormalige kolonie Suriname was in 1978, drie jaar nadat het land onafhankelijk was geworden. Toen was Juliana nog koningin.