Merkel wil Duitsland nog zeker tot eind februari op slot houden

De Duitse bondskanselier Merkel wil haar land zeker tot eind februari grotendeels op slot houden in de strijd tegen corona. In tegenstelling tot sommige deelstaten vindt ze het geen goed plan nu al scholen te openen, melden Duitse media.

Als versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk worden, is het wel de bedoeling dat de basisscholen meteen opengaan, zei Merkel tegen christendemocratische partijgenoten. Ook kinderopvang, kappers en winkels komen dan als eerste aan de beurt.

De Duitse regeringsleider en de leiders van de deelstaten, die veel eigen macht hebben, houden woensdag weer topberaad over de coronacrisis. Ze buigen zich dan over de vraag of de lockdown, die 16 december inging en komend weekend afloopt, moet worden verlengd.