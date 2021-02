KNMI: sneeuwhoeveelheid Darcy niet erg zeldzaam

Sneeuwstorm Darcy zorgde er afgelopen weekend voor dat Nederland bedekt werd onder een flink pak sneeuw. Voor het eerst sinds 2012 werd code rood afgegeven vanwege sneeuwjacht, een combinatie van sneeuwval en een stevige oostenwind. Toch is de hoeveelheid sneeuw die is gevallen niet zo zeldzaam, stelt het KNMI. ‘Zelfs niet in ons huidige, warmere klimaat.’

De hoeveelheid sneeuw die Darcy meebracht, kunnen we in het huidige klimaat gemiddeld eens in de vier jaar verwachten. Tot die voorspelling komt het weerinstituut na het bekijken van de neerslaghoeveelheid en de gemiddelde dikte van het sneeuwdek in het land. Het KNMI benadrukt dat het wel lastig blijft om de sneeuwdikte objectief te meten, vooral bij zulke harde wind als dit weekend. Op veel plekken verwaaide de sneeuw en ontstonden sneeuwduinen van soms een meter hoog.

Overigens is de laatste decennia de maximale sneeuwdikte wel afgenomen. Was dat in 1955 nog zo’n 60 millimeter, tegenwoordig is dat 30 millimeter. Dat betekent dat de grootste hoeveelheid sneeuw op een bepaalde plek tegenwoordig ongeveer de helft is van wat het in de jaren 50 was.