Wall Street opent licht lager na rally

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag wat lager geopend, waarmee een stapje terug werd gedaan na de rally van de afgelopen handelsdagen. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington over het nieuwe coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar van president Joe Biden. Daarnaast worden onder meer kwartaalcijfers verwerkt van verschillende bedrijven.