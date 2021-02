Tirol deels op slot om uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant

Oostenrijk neemt aanvullende maatregelen vanwege een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in Tirol. Reizigers moeten vanaf vrijdag een negatieve coronatest laten zien als ze de deelstaat willen verlaten.

De autoriteiten hebben bijna driehonderd gevallen van die nieuwe virusvariant vastgesteld in het onder wintersporters populaire gebied. Bondskanselier Sebastian Kurz waarschuwde dat het veel levens kan kosten als zo’n gemuteerde versie van het virus zich snel kan verspreiden.

Het is nog onduidelijk hoe de extra besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in Tirol om zich heen kon grijpen. Het aangescherpte beleid blijft zeker tien dagen van kracht en geldt niet in Oost-Tirol. Kinderen hoeven geen negatieve testuitslag te laten zien.

Vaccin AstraZeneca

De verspreiding van nieuwe coronavarianten wordt wereldwijd met bezorgdheid gevolgd. Zuid-Afrika maakte zondag bekend dat het voorlopig niet vaccineert met het coronavaccin van AstraZeneca omdat het minder effectief zou zijn tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

‘Bijna 50 procent van de Europeanen wordt de komende maanden ingeënt met AstraZeneca”, zei Kurz dinsdag. ‘Als dit middel minder effectief is, dan moeten we ons bewust zijn van het feit dat deze mutaties extreem gevaarlijk zijn voor ons.’