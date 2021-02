Boekenweek naar de zomer verplaatst, boekenbal geschrapt

Het besluit is genomen na intensief overleg tussen alle betrokkenen in de sector. ‘Er is op dit moment nog te veel onduidelijkheid over de situatie begin maart om vol in te zetten op dit grote jaarlijkse lezersfestijn”, stelt directeur Eveline Aendekerk van CPNB. ‘We hebben daarom besloten gehoor te geven aan het dringende verzoek van de boekhandels om de Boekenweek pas te vieren wanneer zij open zijn.’

In de week dat de Boekenweek gepland stond, van 6 tot en met 14 maart, vinden er wel allerlei online-activiteiten plaats waarmee lezen wordt gevierd, aldus de CPNB. Ook wordt in deze week een extra impuls gegeven aan de actie #Steunjeboekhandel, waarmee geprobeerd wordt lokale boekhandels onder de aandacht van de lezers te brengen.

Boekenweekgedicht

De Boekenweek zelf zal in de zomer plaatsvinden wanneer de boekhandels en bibliotheken weer volledig open zijn. Op een nader moment wordt besloten of dit in juni, juli of augustus zal zijn, afhankelijk van de actuele coronasituatie. In deze week zullen ook het boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets en het boekenweekessay van Roxane van Iperen verschijnen.

Wel publiceert dagblad Trouw op 27 februari het Boekenweekgedicht, dat als thema Tweestrijd heeft. Op 5 maart is er een speciale tv-uitzending vanuit een lege Stadsschouwburg in Amsterdam, waar diverse schrijvers aan meewerken.