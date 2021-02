Ollongren presenteert gedragscode politieke advertenties

De aangesloten partijen beloven onder meer openheid over betalingen voor advertenties, en 'de verspreiding van misleidende inhoud' te beperken. Ook onderschrijven zij dat ze buitenlandse inmenging in de verkiezingen willen tegengaan. Politieke partijen zeggen bijvoorbeeld toe geen financiering uit het buitenland te ontvangen voor politieke advertenties, de techplatforms moeten van politieke adverteerders registratie en verificatie eisen en handhaven.

De bewindsvrouw heeft de gedragscode voor Nederland laten opstellen door het International Institute for Democracy and Electoral Assistance, als onderdeel van een set maatregelen die zij neemt om desinformatie in verkiezingstijd tegen te gaan. Aanleiding was een breed gesteunde oproep van PvdA en VVD.

Stap vooruit

Afgelopen week is de website www.isdatechtzo.nl live gegaan, die mensen moet helpen (des)informatie op waarde te schatten. Daarnaast wordt door het onlineplatform DROG bijgehouden of er onjuiste informatie over de verkiezingen wordt verspreid op sociale mediaplatformen, door bijvoorbeeld nepaccounts. Die informatie wordt vanaf dinsdag wekelijks gepubliceerd op www.forensicjournalism.nl/tk2021.

Ollongren: "Bij online politieke advertenties is het belangrijk om te weten wie de afzender is en waarom je als kiezer een advertentie te zien krijgt. Ik zie het als een stap vooruit dat bijna alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten en de grote internetplatforms samen hun medewerking aan deze gedragscode hebben toegezegd. Ook de nieuwe partijen die deel gaan nemen aan de verkiezingen, nodig ik van harte uit om zich bij deze gedragscode aan te sluiten."