Beelden van brandstichters teststraat Urk in Opsporing Verzocht

De politie deelt dinsdagavond beelden van de brandstichters van de coronateststraat in Urk. Op de beelden in Opsporing Verzocht zijn twee daders te zien, kondigt de politie aan.

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken. Tientallen mensen gingen in Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die op die avond voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein.

Maandag 1 februari werd een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting. Hij kwam twee dagen later weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie in Flevoland.

De gemeente, de GGD, justitie en politie spraken schande van de vernieling. Na de ongeregeldheden zetten jongeren in Urk een actie op touw om geld in te zamelen voor een nieuwe teststraat. Het streefbedrag van 10.000 euro was binnen enkele dagen binnen.