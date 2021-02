Schaakrubriek: ‘Elk nadeel hep se voordeel’

Welnu, men zou er voor de schaker dan aan kunnen denken om de vele uren die men extra binnen moet blijven deels te vullen met schaakactiviteiten. Voor wie, zoals voor ondergetekende, online schaken slechts kommer en kwel is vanwege totale digitale onbekwaamheid heeft Gambit Publications een mooi alternatief: John Nunn’s boek The Chess Endgame Exercise Book (€ 24,30). En voor allen die zich soms alleen weten, komt nog iets van Gambit Publications (dat zich altijd vooral richt op de gemiddelde schaker) binnenkort: Desert Island Chess Puzzle Omnibus. In de gaten houden, dat boek. Beiden diagram-verzamelingen, in het boek van Nunn bijna 500, die de lezer mag oplossen. Gelukkig staan de oplossingen er ook in, maar daar moet je niet te snel naar kijken. Het zijn voorbeelden uit actuele partijen en ze dienen niet alleen tot vermaak. Maar hopelijk leert men er zoveel van dat als het weer mag op de club een gewonnen eindspel ook echt gewonnen wordt. Ook nog een mooi artikel over tactiek in het eindspel. Op de site van Gambit vindt men nog meer van dit soort boeken en dan ook speciaal voor jeugdige en beginnende spelers.

En wie er dan nog niet genoeg van heeft: het februarinummer van CHESS, gewoon in het land ondanks de Brexit, heeft veel moois te bieden. Ook daarin weer puzzels, oplopend in moeilijkheidsgraad. Verslagen van eminente toernooien, zoals van het kampioenschap van Rusland. De vertrouwde rubrieken zijn weer allemaal aanwezig, gelukkig geen verander-neven daar. Natuurlijk ga ik altijd allereerst naar de rubriek van Daniel King How Good Is Your Chess om te testen of mijn ELO nog wel deugt. In dit geval met een mooie partij waarin Dubov met gewaagde zetten wereldkampioen Carlsen verslaat. Zeer interessant is een artikel over Sosonko, de Rus die zoveel voor het Nederlandse schaken heeft betekend. Ook de boekbesprekingen zijn weer heel informatief en ook deskundig. Veel aandacht via becommentarieerde partijen voor het Engelse schaken. Maar zolang dat mooie en leerzame partijen zijn is dat geen probleem.

Ook een mooie partij uit dit nummer is er één uit het kampioenschap van Rusland tussen Dubov en Karjakin, spelers die net als de uiteindelijke kampioen Nepomniachtchi helaas niet naar Beverwijk kwamen, al zal jonkheer Jorden van Foreest daar wellicht anders over denken. D.Dubov - S.Karjakin 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 de Italiaan Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 exd 6.b4 deze zet was leuker geweest als zet 4. 6..Lb6 7.e5 Pe4 8.Ld5 Dubov wil het initiatief en offert weer 8..Pxc3 9.Pxc3 dxc 10.Lg5 een nieuwtje Pe7 11.0-0 h6 loper moet zich verklaren 12.Lh4 0-0 durft g5 niet aan 13.Te1 De8 14.Lb3 a5? had beter naar de andere kant kunnen kijken want nu 15.Lf6! leuk a4 16.Lc4 Pg6 17.Dd3 d5 gaat het gevecht aan, tactiek alom. 18.exd6 Le6 19.Dxg6!! zetten waar Dubov wel pap van lust 19..fxg 20.Txe6 Df7 ( beter 20..Dc6 21.Te7+ Dxc4 22.Txg7+Kh8 23.Txc7+ Txf6 24.Txc4 Txd6 25.Txc3 )21.Lxc3 Kh8 uit een eventueel schaak 22.Te4 Df5 23.Te7 Tg8 moet wel 24.Lxg8 Txg8 25.dxc7 Dc2 wit heeft genoeg materiaal voor de dame en kan gaan winnen .26.Le5 Lxf2+ pikt pionnetje 27.Kh1 Lb6 28.h3 het gaatje Kh7 29.Te1 a3 30.Kh2 g5 31.Pd4 Dc4 moet veld c8 in de gaten houden. 32.Pf5 Dxb4 geeft dat op 33.Tc1 Kg6 probeert te vluchten 34.Txg7+ Kxf5 35.Txg8 Lxc7 moet wel 36.Lxc7 Db2 37.Tc5+ Ke4 38.Td8 1-0 de zwarte koning zit in een matnet.