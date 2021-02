Bijna alle recent overleden coronapatiënten Israël niet ingeënt

‘Ik zal een schokkend feit met jullie delen”, zei de premier tegen verslaggevers. Hij vertelde dat de afgelopen dertig dagen 1536 coronapatienten zijn overleden in zijn land. ‘Minder dan 3 procent was gevaccineerd.’ Hij benadrukte dat mensen hun leven kunnen redden door zich te laten inenten tegen het coronavirus.

Israël is wereldwijd de koploper op vaccinatiegebied. Zo’n 38 procent van de 9 miljoen inwoners heeft in elk geval een eerste prik gehad. Inmiddels kan iedereen boven de 16 zich laten inenten en komen in Tel Aviv ook asielzoekers en migranten in aanmerking voor een coronavaccin.

Geen zorgverzekering nodig

De buitenlanders kunnen volgens de gemeente terecht bij het Ichilov-ziekenhuis in de stad. Migranten hebben geen zorgverzekering nodig en hoeven ook niet te betalen voor de inenting, staat in een flyer met uitleg in het Engels, Hebreeuws, Russisch, Arabisch en Tigrinya. Wel hebben ze een identiteitsbewijs of visum nodig, maar dat mag ook verlopen zijn.

In Israël leven duizenden asielzoekers uit Soedan en Eritrea. In die flyer wordt ook benadrukt dat de migratiedienst niet gaat controleren bij het vaccinatiecentrum in het ziekenhuis. Illegalen hoeven dus niet te vrezen dat ze daar worden betrapt en uitgezet.