Verzekeraars: zeker 1 miljoen euro schade door avondklokrellen

De raming gaat puur om de verzekerde schade, waarschuwt de branchevereniging. De totale schade voor ondernemers is groter, omdat niet alle getroffen ondernemers verzekerd waren tegen dit soort schade of niet alle risico’s hadden afgedekt. De overheid heeft dinsdag een loket geopend om ondernemers te compenseren voor de schade zie ze niet vergoed krijgen van hun verzekeraar.

Na de invoering van de avondklok kwam het in meerdere steden tot zware rellen. Onder andere in Eindhoven, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam ontstonden ongeregeldheden. In enkele gevallen gingen relschoppers ook over tot het plunderen van winkels.

Bij de meeste schade die bij verzekeraars binnenkwamen, gaat het om glasschade of vernielde winkelvoorraden. In veel gevallen wisten winkeliers ernstige schade te voorkomen doordat ze op tijd de ramen hadden dichtgetimmerd.